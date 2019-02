© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Intervista al Giornale di Sicilia per Dario Mirri, imprenditore palermitano, entrato nella dirigenza rosanero per dare un futuro al club dopo l'addio di Zamparini e il fallimento della proprietà inglese: "Se lo trovo io o se lo trova Foschi, è la stessa cosa. Con lui non c’è alcuna contrapposizione. Se non riesco ad aiutarlo entro metà marzo, lo troverà lui. Io continuerò a fare il mio lavoro, non è che guadagno qualcosa se trovo l’acquirente“.