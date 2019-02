Palermo, Mirri: "Contribuirò affinché la documentazione sia trasparente"

L’imprenditore Dario Mirri in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia ha parlato della situazione in casa Palermo soffermandosi sopratutto sulla documentazione necessaria al cambio di proprietà: “Voglio contribuire affinché questa documentazione sia la più completa e trasparente possibile. Non sto chiedendo la luna,anzi mi chiedo se gli inglesi abbiano chiesto qualcosa sui contenziosi in corso. C’è stato il bilancio, che è un documento pubblico, ma quando acquisisci una società, acquisisci anche i suoi debiti e bisogna capire che debiti siano. Sagramola se ne sta già occupando in prima persona ma c’è ancora tanto da fornire. - continua Mirri parlando della penale di 5 milioni nel caso in cui il venditore non riesca a cedere le quote entro i termini stabiliti - Questo è nell’ipotesi in cui arriva qualcuno disposto ad acquistare il Palermo e la De Angeli, proprietaria delle quote, decidesse di non vendere. L’hanno messa gli avvocati ma quello è lavoro loro. Se però Foschi parla di due possibili gruppi non credo abbiano intenzione di restare proprietari. L’acquirente? Se lo trovo io o lo trova Foschi è la stessa cosa. Non è che guadagno qualcosa se trovo io l’acquirente".