Palermo, Mirri: "I debiti del club ammontano a 47 milioni di euro"

Dario Mirri, intervistato da Trm, ha voluto fare chiarezza riguardo diverse questioni riguardanti il Palermo. Ecco quanto evidenziato da TuttoPalermo.net: "Speculare? Io ho dato il mio contributo al Palermo a Rino Foschi da tifoso e imprenditore. Il contratto prevede la gestione dei cartelloni pubblicitari allo stadio. Abbiamo stabilito un contratto commerciale: il canone che paghiamo è di 700.000 euro annui per 4 anni, pagamento anticipato. Non voglio neanche ipotizzare che il Palermo fallisca e che non ci sia più la possibilità di gestire gli spazi della Favorita. I rosanero incassano 230.000 euro di soldi e 400.000 euro in cambi-merce. Quindi abbiamo dato di più, e tutti in soldi, di quello che attualmente incassano. Se il Palermo migliora le proprie performance noi daremo delle percentuali fino al 70% in favore del Palermo. Quindi non credo di aver approfittato di nulla dal punto di vista commerciale. Io ho dato il mio contributo, come ogni tifoso con le le mie possibilità avrebbe fatto per salvare il Palermo. La clausola di 5 mln? C'è stato un equivoco non provocato da me. La clausola riguarda il contratto di opzione,valida fino al 13 marzo. Se il Palermo, nelle persone della De Angeli (detentrice delle quote) e Foschi (presidente), decida di non vendere le quote al 'principe' che siamo riusciti a trovare, se ne assumano le conseguenze, perchè sarebbe un gravissimo danno per me, per il Palermo, per tutti. Credo che il Palermo valga più di quella clausola. Ma è una clausola che voglio scartare, perchè non credo che Foschi e De Angeli non vogliano il bene del Palermo. Debiti e documentazione? Con grande fatica abbiamo ricevuto i documenti nella giornata di lunedì sera. Mancano ancora il Durc (documento unico di regolarità contributiva) e certificato dell'Agenzia delle Entrate, che certificano la regolarità fiscale da parte della società. Sagramola, con avvocati e commercialisti, lavorano per predisporre un documento chiaro da fornire a chi vorrà acquistare il Palermo. I debiti ammontano a 47 milioni di euro. In questo valore ho capito poco come funziona la storia del marchio: se è un credito, un debito, se è garantito, chi lo garantisce. Chi ha pensato questa cosa l'ha pensata per non farla capire".