Dario Mirri, imprenditore siciliano che ha salvato il Palermo dal rischio penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa mattina in conferenza stampa presso il 'SanLorenzo Mercato'. Ecco quanto evidenziato da Mediagol.it: “Speriamo che ci siano anche altri investitori che possano intervenire e darmi una mano, al momento sono solo. Tifosi? Il tema centrale è questo e la vita del Palermo dipende anche da questo, stiamo definendo qualcosa che dia la possibilità a tutti di dire qualcosa. Creditori? Non conosciamo ancora questo elenco, poi mi auguro che gli avvocati chiamino i creditori sperando che vogliano aspettare qualche altro giorno. Trattativa invogliata da Bellusci? E’ stata senza dubbio una molla, perché per me è rappresentato l’orgoglio; grazie alle sue parole ho ripensato alla situazione in cui ci trovavamo. Si è esposto e ho rivisto in lui l’orgoglio di qualcuno che vuole rialzarsi, ho avuto del coraggio a intraprendere questa nuova avventura. Capitalink? Sono dei consulenti e si sono occupati della parte tecnica, hanno messo in contatto e in relazione le parti. Hanno tra i loro clienti York Capital ma non me li hanno mai presentati“.