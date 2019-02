© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

L’imprenditore Dario Mirri continua nella sua opera di aiuto al Palermo per permettere al club di uscire dalla crisi finanziaria in cui è caduto negli ultimi mesi e prepara una grande campagna di raccolta fondi, coinvolgendo dai semplici tifosi a quelli vip fino ai vari imprenditori locali, per trovare nuove risorse in attesa di un compratore. Secondo quanto raccolto da Palermo Today la prossima settimana dovrebbe partire una raccolta fondi (da pochi euro fino a un massimo di 50mila euro), che nulla ha a che vedere con l’azionariato popolare, che permetterà a chi verserà soldi in un conto corrente apposito di ricevere in cambio benefit a vario titolo, come l’ingresso in tribuna, da parte del club rosanero. A dare la propria disponibilità a questa operazione figurano fra gli altri il duo comico Ficarra e Picone e il conduttore e regista Pif.