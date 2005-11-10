Palermo primo con 30 punti, Modena secondo a quota 27. Sono queste, al momento, le due squadre che stanno provando ad allungare in vetta alla classifica di Serie B. Le prime inseguitrici, Avellino e Mantova, sono staccate di cinque punti dai canarini. Tra un mese, nell'ultima giornata prima della sosta invernale, è in programma proprio lo scontro diretto tra Modena e Palermo.

Palermo-Modena, il calendario della 14ª giornata

Il percorso verso il big match del 27 dicembre parte da questo fine settimana. Il Palermo ospita il Benevento: sulla carta potrebbe essere un turno favorevole ai rosanero, ma i sanniti stanno disputando un buon avvio di stagione. La squadra di Floro Flores ha ritrovato la vittoria nell'ultimo turno, segnando ben cinque gol all'Empoli. Il Modena, invece, riceve il Padova, reduce da tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giornate di campionato.

Il programma della 15ª giornata

Nel turno successivo il Modena giocherà ancora in casa, questa volta contro l'Arezzo, reduce dal cambio di allenatore. Il Palermo sarà invece impegnato in trasferta contro l'Hellas Verona. Gli scaligeri arrivano dal ritiro e resta da capire se Baroni sarà ancora in panchina.

Sampdoria e Cremonese alla 16ª giornata

La sedicesima giornata propone due sfide particolarmente interessanti. Il Modena farà visita alla Sampdoria, che ha ritrovato slancio da quando Luca D'Angelo è arrivato in panchina. Il Palermo, invece, ospiterà la Cremonese.

Cesena e Catanzaro, ostacoli del turno successivo

Alla giornata numero 17 sono in programma altri due impegni complicati. Il Palermo andrà a giocare sul campo del Cesena, che al momento è una delle squadre più in forma della Serie B. Il Modena ospiterà invece il Catanzaro, che da quando Mignani siede in panchina ha decisamente cambiato marcia.

L'ultima giornata prima dello scontro diretto

La diciottesima giornata, l'ultima prima del big match, sulla carta sembra favorire il Palermo. I rosanero ospiteranno la Virtus Entella, mentre il Modena sarà impegnato in trasferta contro l'Ascoli.

Questo il cammino delle due squadre fino al 27 dicembre, quando al Braglia i canarini ospiteranno il Palermo. Resta da vedere se la lotta al vertice sarà ancora una questione tra le due formazioni, ma lo scontro diretto si preannuncia già come un appuntamento importante prima della sosta invernale.