Queste le dichiarazioni di Stefano Moreo, attaccante del Palermo, ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida contro l'Ascoli. "Ho creduto nella pressione al portiere, può essere che gli rimbalza male e così è stato. Dispiace per lui ma fa piacere per il nostro vantaggio. In campo siamo stati veloci creando tante occasioni, abbiamo rischiato qualcosa. L'importante è non prendere gol e cercare di chiuderla".