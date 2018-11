Palermo, Moreo: "Dobbiamo arrivare primo alla fine della stagione"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa in quel di Palermo con protagonista Stefano Moreo. Ecco le dichiarazioni dell'ex Venezia raccolte da TuttoPalermo.net: "Il mio obiettivo sin da subito è stato quello di dimostrare alla società che non aveva sbagliato prendendomi. Quest'anno ho iniziato bene senza alcun problema. Entrare dopo può essere diverso. Dipende dalla situazione. Partendo dall’inizio puoi avere più occasioni da gol mentre quando entri devi esser bravo a sfruttare le poche occasioni a disposizione come accaduto domenica. Entrare dopo non è una penalizzazione. Il mister ci dice sempre che le occasioni ci saranno per tutti e bravi noi a farci trovare pronti. Il ho l di domenica l'ho dedicato a mio nonno scomparso qualche anno fa e da allora dedico sempre i gol a lui. Più titolare in trasferta? Bisognerebbe chiederlo al mister. In passato mi è capitato pure di essere più incisivo in trasferta ma non so perché. Con i miei compagni di attacco mi trovo bene a prescindere con chi sia il compagno di reparto. Io posso occupare diverse zone del campo. Nasco da ala in un 4-4-2 ma crescendo mi hanno adattato al ruolo di punta. Il mister lo sa che può sfruttarlo anche da esterno. L'importante è che la squadra faccia bene poi gli obiettivi personali vengono di conseguenza. Adesso siamo primi, l'abbiamo raggiunto presto e questo fa piacere perché dimostra che il nostro lavoro è buono. Dobbiamo essere primi alla fine riuscendo a fare ciò che lo scorso anno non abbiamo fatto. Il cambio in panchina ha dato una scossa. Questo accade spesso, il cambio solitamente da una carica in più. Noi sappiamo quanto siamo forti anche se magari in passato non l’ abbiamo dimostrato. Il pubblico nei miei confronti era un poco scettico. In alcuni momenti ho sentito che rumoreggiava nei miei confronti ma giustamente non avendo dimostrato nulla. Adesso sembra abbiano cambiato idea. Rispetto allo scorso anno non è cambiato nulla. Ho fatto come l'anno scorso ma quest’ anno stiamo facendo tutti meglio".