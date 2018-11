Palermo, Murawski: "Il sostegno del pubblico è fondamentale"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Nel corso dell'intervista concessa al sito ufficiale del club, Radoslaw Murawski si è soffermato sul tecnico rosanero Stellone: "Lui ha le sue idee di calcio che prova sempre a trasmetterci in ogni allenamento e nel corso di ogni singola partita. Prepariamo in maniera dettagliata ogni gara e i risultati ottenuti nelle ultime settimane sono il frutto del duro lavoro giornaliero di questo gruppo. Il pubblico? Il loro sostegno per noi è fondamentale. Nelle fasi delicate della partita contro il Pescara, il loro calore ci ha garantito delle energie ulteriori per portare il risultato in porto. Sentiamo di poter contare su di loro e toccherà a noi portare sempre più gente allo stadio attraverso le nostre prestazioni".