Palermo, Murawski: "Non vedo l'ora che si torni a giocare"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il centrocampista del Palermo Radoslaw Murawski ha parlato ai taccuini del sito ufficiale del club dell'ultimo successo contro il Pescara e si è proiettato alla gara contro il Verona: "E' stata una vittoria molto importante se si considera anche il valore dell’avversario che affrontavamo. Non a caso è stata una partita dura, nella quale ha avuto un peso specifico il gol che abbiamo realizzato nel primo tempo. Siamo stati bravi a sbloccare il risultato nei primi quarantacinque minuti, mettendoci nelle condizioni di poter gestire al meglio l’incontro. Abbiamo dato tutto e lo spirito di sacrificio messo in campo da ognuno di noi, ci ha permesso di portare a casa l’intera posta in palio. Prima di tutto sono felice di aver aiutato la squadra a ottenere i tre punti e di aver regalato una gioia grande ai tifosi. E' chiaro poi che aver ritrovato la via della rete è stato per me molto emozionante e rappresenta una grande iniezione di fiducia. Dedico questo gol alla mia famiglia, ai tifosi che sento sempre al mio fianco e alla mia Nazione, la Polonia, che lo scorso undici novembre ha festeggiato il centenario del raggiungimento della sua indipendenza. Il nostro è un gruppo che ha dimostrato carattere e personalità, che merita di aver raggiunto questo risultato. Questo non è però un punto di arrivo ma di partenza e sappiamo di dover rimanere attenti e concentrati. Il campionato ancora è lungo e dovremo continuare a dimostrare partita dopo partita, tutto il nostro valore. Sicuramente in questo momento siamo sulla strada giusta per provare a raggiungere il nostro obiettivo. Il Verona? Non vedo l’ora che si ritorni a giocare. Stiamo vivendo un ottimo momento e dobbiamo assolutamente dare seguito a quanto fatto in queste ultime settimane. Affronteremo una squadra attrezzata e di livello, ma sappiamo di avere tutte le carte in regola per potere fare bene".