Palermo, Murawski: "Sogno la Polonia. Frosinone discorso chiuso"

Attraverso il sito ufficiale del Palermo, il centrocampista Radoslaw Murawski ha parlato così della sua avventura in maglia rosanero: "Sto bene in Italia anche perché l'anno scorso ho giocato molte partite e adesso, grazie a questa esperienza, mi sento più forte. Dediche per il primo gol? Prima devo segnare (ride, ndr). Quando faccio gol, comunque, penso sempre alla mia famiglia. Nazionale? Penso che se dovessimo andare in Serie A potrei realizzare questo sogno, quello di giocare per la Nazionale polacca. Farò di tutto per riuscirci. Più grinta dopo i fatti di Frosinone? Per me ormai è un discorso chiuso a cui non dobbiamo pensare. Quando giochiamo lo facciamo con rabbia e voglia per cercare sempre di vincere".