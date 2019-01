© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista ai canali ufficiali della Federlcalcio polacca per Radoslaw Murawski, centrocampista del Palermo. Il classe 1994 ha affrontato il tema del futuro. Ecco uno stralcio delle sue parole riportate da MediaGol.it: "Non mi piace guardare avanti, ma devi sempre sapere quali sono i tuoi obiettivi. Il livello della Serie B è molto alto, il Palermo è una squadra chiamata alla promozione in A e ho un contratto con i rosa fino al 2020. Spero di poter esordire in A proprio con il Palermo, credo di poter avere la possibilità di giocare in uno dei cinque migliori campionati europei".