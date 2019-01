Palermo, nei prossimi giorni incontro con il Livorno per Lo Faso

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla Redazione di TuttoPalermo.net nei prossimi giorni si terrà un incontro tra il Palermo e il Livorno per discutere del futuro di Simone Lo Faso (20). Il club toscano vorrebbe conoscere le condizioni fisiche del giocatore perché vorrebbe utilizzarlo come titolare in questa seconda parte di stagione. Lo Faso verrebbe ceduto in prestito.