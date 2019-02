Palermo nel caos: Richardson dice addio. Anche Tracey lascia

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il Palermo precipita nuovamente nel caos societario con gli acquirenti inglesi che alla spicciolata stanno abbandonando il club siciliano dopo pochi mesi dal suo acquisto. Nella giornata di ieri è arrivato l’addio del presidente Clive Richardson, che da giorni annunciava le proprie dimissioni, e sembra prossimo a seguirne l’esempio anche John Tracey, rappresentante legare della Eight Capital, la società che al momento detiene una partecipazione all’interno di Sport Capital ,la controllante del Palermo. Se dovesse accadere, si legge su La Gazzetta dello Sport verrebbe meno l’unico supporto finanziario del club, che ancora attente la prima iniezione da capitali da 3 milioni di euro, facendo cadere il progetto inglese sul nascere. Da divergenze tra la parte britannica e l’a.d. Facile che non starebbe agendo secondo gli accordi presi durante l’acquisizione della società dalle mani di Zamparini. L’ex patron intanto ha fatto causa per inadempienza, visto il mancato versamento di denaro nelle casse di viale del Fante. Sullo sfondo sembrano riaffacciarsi due vecchi pretendenti come Ponte e Follieri che potrebbero approfittare del caos per prendersi il Palermo portando, sperano nel capoluogo siciliano, quei soldi necessari a far sopravvivere il club.