Palermo, nel nuovo CdA spazio ai palermitani. Zamparini consulente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si starebbe delineando la nuova forma societaria del Palermo che, come spiegato ieri dal patron Maurizio Zamparini, sarebbe pronto a cambiare proprietario. L'intenzione è quella di mescolare nel nuovo CdA elementi legati al fondo che rileverà le quote di maggioranza del club siciliano e soggetti palermitani legati al mondo rosanero che possano essere un punto di riferimento per la città. Quanto a Zamparini per lui sarebbe pronto un ruolo da esterno come consulente del ramo sportivo del nuovo Palermo, un'uscita di scena soft per il patron che continuerebbe comunque a tenere d'occhio la sua squadra. Lo riporta Il Corriere dello Sport.