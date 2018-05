Palermo, Nestorovski amaro: "Dovevamo vincere il campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in zona mista dopo il pareggio interno contro il Cesena, il capitano del Palermo, Ilja Nestorovski, ha commentato il risultato del match: “Fisicamente ho ancora qualche difficoltà mi sono allenato solo due giorni con la squadra. Ho provato a dare una mano alla squadra. Ora è importante che il Palermo vada in Serie A, non è importante il singolo”, riporta Stadionews.it. "Il nostro obiettivo era vincere il campionato, non andare in Serie A in altro modo visto che la squadra era stata costruita per questo. Abbiamo sbagliato qualcosa, adesso pensiamo a testa bassa a vincere i playoff. Da stamattina si respirava un’aria da Serie A, voglio ringraziare i tifosi perché sono stati il nostro dodicesimo uomo. Speriamo di vederli anche per i playoff”.