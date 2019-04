© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo il pareggio ottenuto a Livorno, il capitano del Palermo Ilija Nestorovski ha parlato in zona mista: "Abbiamo dimostrato il carattere per non perdere la partita ma dovevamo mostrarlo per vincerla. Eravamo ben messi in campo, abbiamo trovato il vantaggio. Nella ripresa non siamo riusciti a segnare con due contropiede e quando non fai così diventa più difficile. Non sono contento, oggi volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo tenere la testa alta, recuperare il più possibile perchè fra tre giorni si gioca un’altra partita importante. Non dipende più da noi, speriamo vinca il Brescia con il Lecce".