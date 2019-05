Palermo, Nestorovski e Salvi tornano a disposizione di Rossi

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo giornate di lavoro personalizzato Ilija Nestorovski e Alessandro Salvi hanno lavorato regolarmente con il gruppo. E' questa la buona notizia che arriva per il Palermo al termine dell'allenamento odierno dei rosanero. I due saranno dunque nel novero dei giocatori a disposizione di Delio Rossi per la decisiva sfida in chiave promozione contro il Cittadella.