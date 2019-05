© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il capitano del Palermo Iljia Nestorovski ha ripreso le parole rilasciate questo pomeriggio con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Non siamo riusciti ad andare in A ma non dobbiamo abbassare la testa, abbiamo altre 4 partite importanti. Dobbiamo riposare questi due giorni e mettere la testa a posto, sappiamo che adesso è dura ma dobbiamo vincere questi play-off. Non c'è dolore dall'anno scorso, quello è il passato, il dolore di adesso è perché non siamo andati direttamente in Serie A, abbiamo sbagliato ed è colpa nostra, come capitano mi prendo la responsabilità. Vogliamo ringraziare i tifosi e dirgli che abbiamo bisogno di loro".