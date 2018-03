Palermo, Nestorovski: "Rimasto per riconoscenza nei confronti del club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti e capitano del Palermo Ilija Nestorovski ha parlato così ai microfoni di Sky: "Sono rimasto per riconoscenza al Palermo, che mi ha dato l'opportunità di tornare in Serie A, ora voglio tornarci. In Italia se segni prende sette e se giochi bene ma non segni prendi quattro".