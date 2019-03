Palermo, Nestorovski torna in gruppo. Come lui anche Mazzotta

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Chiusa la parentesi dedicata alle Nazionali il Palermo, come tutte le altre società italane, sta ritrovando il gruppo al completo per la ripresa del campionato. Fra i rosanero quest'oggi Antonio Mazzotta e Ilija Nestorovski hanno lavorato regolarmente con il gruppo, mentre George Puscas ha svolto lavoro differenziato dopo essere rientrato in città. Roberto Pirrello ha svolto una parte del lavoro con il gruppo, proseguendo con un allenamento differenziato. César Falletti e Alessandro Salvi si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.b