Palermo, Orlando pronto alla guerra: "Sarà un'estate calda"

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della situazione della squadra rosanero dopo la decisione della Corte Federale d’Appello di rigettare il ricorso per la sospensione dei play off e in attesa dell’esito del ricorso della società contro la retrocessione in Serie C decretata in primo grado: “Siamo di fronte ad un sistema degli organi giudicanti del calcio viziato da un evidente conflitto di interessi. L’anno scorso, mi pare, si è atteso il secondo grado di giudizio”. Il primo cittadino del capoluogo siciliano chiede poi al governo nazionale di prendere provvedimenti per evitare che Palermo, come città, subisca quello che non esita a definire “uno scippo”.

Spazio poi anche alle considerazioni sulla Lega B e il suo presidente Mauro Balata attaccati frontalmente da Orlando che non usa mezzi termini e promette guerra: “Balata? Per me si deve dimettere l’intero consiglio direttivo della Lega. Io su questa vicenda non mi fermo, non finisce qui. Sarà un’estate calda per i convenuti in giudizio”.