Palermo, pari indigesto col Padova. E Stellone è a rischio

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Rischia di costare caro il pari di ieri contro il Padova al tecnico del Palermo Roberto Stellone. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, il presidente rosanero Rino Foschi non sarebbe affatto contento dell'attuale utilizzo della rosa da parte dell'allenatore. Un pensiero che ieri è stato espresso direttamente nello spogliatoio dopo l'1-1 contro i veneti, ricordando anche come sia fondamentale la promozione in Serie A per il futuro dell'intera società siciliana.

In caso di esonero il nome caldo è quello di Delio Rossi, già tecnico del Palermo dal 2009 al 2011.