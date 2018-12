Palermo, Platt già fuori. Nessun ruolo per Zamparini

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Con un comunicato ufficiale la nuova proprietà del Palermo calcio, la Global Futures Sports & Entertainment Ltd, ha annunciato che l’ex presidente Maurizio Zamparini non avrà ruoli nel nuovo corso, come invece era trapelato nei giorni scorsi, e che il compito di David Platt si è già esaurito. Questo il comunicato:

Global Futures Sports & Entertainment Ltd., per conto di un gruppo di investitori, ha identificato la U.S. Città di Palermo come un'eccezionale società calcistica per l'acquisizione. La nostra visita a Palermo questa settimana è stata intrapresa esclusivamente per esaminare da vicino l'infrastruttura del club e parlare con i membri chiave. David Platt, ci ha accompagnato come consulente del nostro team. A causa dell'interesse suscitato dalla divulgazione pubblica, abbiamo partecipato a una conferenza stampa che ha portato a confusione. Innanzitutto, a nome degli investitori, vorremmo assicurare ai tifosi che i sentimenti nello striscione appeso nello stadio in relazione al rispetto e alla sincerità sono valori chiave che verranno implementati. Riunire il club nel suo complesso è fondamentale per gli investitori e il successo futuro. In secondo luogo, il sig. Zamparini non sarà coinvolto nella gestione del club in qualsiasi veste man mano che avanza e gli altri membri del personale che formulano commenti riguardo al club dovrebbero essere ignorati, poiché lo faranno senza la conoscenza o il nostro esplicito permesso. Continueremo la nostra valutazione dei club e della sua infrastruttura nelle prossime settimane, al fine di fornire consulenza sugli appuntamenti chiave al team amministrativo. Come con la nostra visita questa settimana avremo molte persone che lavorano su questa fase a Palermo. Il lavoro che avevamo assegnato a David Platt è stato completato e David non sarà coinvolto nella prossima fase, desideriamo ringraziare David per il suo contributo. Una volta completata la nostra due diligence, saremo in grado di indirizzare tutte le parti interessate all'operazione, localmente all'interno del comune di Palermo e anche della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Inoltre, desideriamo assicurare che l'eccellente lavoro svolto dall'allenatore Roberto Stellone, dalla sua squadra e dallo staff di gioco sia supportato nel miglior modo possibile per raggiungere gli obiettivi del club per la città di Palermo e per i suoi fantastici sostenitori.