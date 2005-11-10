Palermo, Pohjanpalo svela lo spogliatoio: "Palumbo dj... ma mette musica di merda"

Chi è il più ritardatario? Chi passa più tempo davanti allo specchio? E soprattutto, chi è il DJ dello spogliatoio? A rispondere è Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, protagonista di un simpatico quiz realizzato dai microfoni di DAZN per entrare nei segreti dello spogliatoio rosanero. Una serie di domande a raffica alle quali il centravanti finlandese ha risposto senza troppi giri di parole, regalando anche qualche battuta sui propri compagni di squadra.

Il primo nome indicato è quello di Dennis Johnsen, individuato senza esitazioni come il più ritardatario della squadra: "Cento per cento", la risposta di Pohjanpalo. Il norvegese si prende anche un altro riconoscimento, quello di compagno più simpatico. Quando invece si passa alla musica, il nome è quello di Antonio Palumbo, eletto DJ del gruppo. Il commento del finlandese, però, è tutt'altro che un complimento: "Musica di merda".

Spazio anche alle qualità dei singoli durante gli allenamenti. Il più competitivo, secondo Pohjanpalo, è Jacopo Segre, mentre quando si parla di videogiochi non ci sono dubbi: il migliore è il giovane Dominic Vavassori. Quest'ultimo viene scelto anche come il compagno che il centravanti non vorrebbe mai affrontare in un duello individuale. Il motivo? "Vava no, è troppo veloce per me".

Infine, una domanda sull'allenatore Filippo Inzaghi: chi è il giocatore che riesce a farlo arrabbiare maggiormente? Pohjanpalo sorride e indica il capitano Mattia Bani. Un piccolo viaggio nell'ambiente rosanero, tra ironia, complicità e qualche frecciatina tra compagni.