Palermo, Pomini: "Abbiamo dimostrato di essere ancora vivi"

© foto di Federico De Luca

Il portiere del Palermo Alberto Pomini, al termine della gara che i rosanero hanno pareggiato allo stadio "Renzo Barbera" contro il Bari, ha parlato così in zona mista: "Il tecnico Stellone è arrivato da poco ed abbiamo parlato tanto. Credo che abbiamo dimostrato che siamo ancora vivi e che la squadra ha tanta fiducia nei propri mezzi. C'è il rammarico per non aver vinto, però abbiamo dimostrato di essere ancora vivi e di poter dire la nostra. Siamo fiduciosi per il futuro, non possiamo dire se abbiamo perso due punti. Dobbiamo provare ad arrivare secondi, se non arriveremo secondi dovremo affrontare i play-off e vincerli. Siamo ripartiti da 0 avendo cambiato allenatore e tutto lo staff. Noi siamo fiduciosi, ci stiamo giocando la Serie A". Lo riporta tuttopalermo.