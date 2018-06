Palermo, Pomini: "La pausa ci ha fatto bene e speriamo di vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Pomini, portiere del Palermo, ha così parlato a Sky Sport prima della partita sul campo del Venezia valevole per la semifinale d'andata playoff: "La pausa ci ha fatto bene per recuperare fisicamente e mentalmente. Abbiamo lavorato bene ed arriviamo pronti. Eravamo arrivati anche un po' stanchi: la settimana in più ci ha aiutato ad assimilare le idee di Stellone e dare il massimo per stasera. Il 3-0 in campionato? Ormai è passato, ora dobbiamo avere fiducia. Abbiamo ripreso il cammino e ora speriamo di tirare fuori tutto ciò che abbiamo per ottenere la vittoria".