Palermo, Pomini: "Male sulla prestazione, ma la B è difficile"

Alberto Pomini, portiere del Palermo, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Pescara (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Due punti buttati al vento?

"È chiaro che a livello di prestazione non siamo contenti, ma il campionato di B è difficile. Il Pescara ha dimostrato di essere una buona squadra".

Quando è stato l'ultimo rigore parato?

"L’ultimo in un Sassuolo-Verona quando abbiamo vinto il campionato".

Come lo hai capito?

"In ritiro guardiamo i rigoristi e la loro rincorsa. Ieri Brugman era l’unico che mancava nella lista. Poi va di sensazione, forse il gesto del rigore è più semplice. Devi essere bravo a sfruttare gli errori".

Padroni del vostro destino: cosa avete in più delle altre?

"Il discorso è uno solo: se riesci a pareggiare le qualità dell’avversario poi puoi far bene. La qualità c’è, basta vedere Igor. Siamo una squadra che deve dare il 100%, come noi anche gli altri I momenti di difficoltà ci sono per tutti. Siamo secondi, cerchiamo di venire fuori. Dobbiamo recuperare un po’ di energie, abbiamo speso tanto. Cerchiamo di andare avanti con fiducia. Dobbiamo avere la voglia di vincere il campionato".

Ha una dedica per il rigore parato?

"Sarebbe strano non dedicarlo alla mia famiglia, è sempre bello vedere i propri figli fare il tifo. Credo di averle rese felice".