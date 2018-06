Palermo, Pomini: "Mentalmente stiamo bene, fiducioso per la finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Palermo Alberto Pomini ha commentato in mixed zone il successo contro il Venezia: "Oggi una tappa importante che abbiamo superato. Adesso testa alla finale. Abbiamo ritrovato la compattezza che ci era mancata nel finale di stagione - riporta TuttoPalermo.net - sono fiducioso per la finale. Mentalmente la squadra sta bene, ha ritrovato serenità e dunque sono fiducioso. Adesso dobbiamo recuperare e centellibare le forze per la finale. E' stato veramente bello giocare con questo pubblico".