Palermo, Pomini: "Non pensiamo ai punti persi, ma solo a vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Palermo Alberto Pomini ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Salernitana in cui i rosanero proveranno a conquistare la promozione diretta, anche se bisognerà tenere presenti i risultati di Parma e Frosinone. “Ci prepariamo a giocare e vincere contro la Salernitana e poi vedremo cosa avranno fatto le altre, il resto è un contorno che non deve interessarci, dobbiamo pensare solo a vincere venerdì. - esordisce Pomini ai microfoni dei giornalisti presenti - Ognuno di noi deve farsi un piccolo esame di coscienza per i punti persi per strada, forse a volte siamo stati troppo sicuri della nostra forza e quando abbiamo attraversato un momento buio non siamo stati bravi a uscirne velocemente. Inoltre abbiamo giocato diverse partite con anche 10 giocatori assenti e questo alla lunga ha pesato. È però inutile recriminare sui quanto lasciato per strada perché sarebbe come un cane che si morde la coda. Vinciamo e poi sabato mattina penseremo al futuro”.