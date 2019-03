Palermo, Pomini: "Qui mi sento importante e voglio conquistare la A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Palermo Alberto Pomini intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato della propria retrocessione a secondo alle spalle di Brignoli e della voglia di continuare: “Ho 38 anni e non ho voglia di smettere, per me sarebbe il massimo conquistare la Serie A e continuare qui dove mi sento importante a prescindere dall’impiego in campo. Vado dritto come una fucilata e finché ne ho, poi magari a giugno non trovo niente. Intanto, ho riscoperto emozioni, non mi sento più in stand by come a Sassuolo, anche una partita al mese mi fa rimanere vivo. Brignoli? Ogni tanto rischia, ma sono le sue caratteristiche, la sua forza ed è giusto che le mantenga. A settembre gli dissi che gli passavo il testimone per le sue qualità che lo possono far diventare un top nel ruolo. E mi pare che abbia recepito il messaggio. Stellone? È leale, se ritiene di fare turn over non cambia idea, a prescindere da tutto perché crede in noi. E quando la persona che allena, ti mostra fiducia, è più facile condividerne le scelte. Se ti dice che avrai un’opportunità, non tira la mano indietro. Ho avuto allenatori che mi sussurravano, tranquillo e poi la domenica, mi ritrovavo in panchina. - conclude Pomini - Ho meno mercato di altri, arrivati a una certa età, ci vuole qualcuno che ti conosca o che hai già avuto. Foschi mi ha rassicurato che in Serie A ci sarà ancora spazio per me, ma tutto dipende dalla promozione e noi non vogliamo farcela sfuggire”.