Palermo, Ponte: "Con Zamparini ci sentiamo sempre, operazione grossa"

© foto di Federico De Luca

Il possibile nuovo presidente del Palermo Antonio Ponte ha parlato ai microfoni de Il Giornale di Sicilia: "Non prenderò parte al CdA di mercoledì. Ancora devono decidere dove dovrà tenersi. Parteciperanno poche persone, poi si vedrà per i tempi. Voglio essere prudente la cosa non è semplice. Non c’è un solo soggetto in corsa ma questa è un’opportunità per tutti. L’operazione è abbastanza grossa. Con Zamparini ci sentiamo ormai su base quotidiana. Barbera? È uno stadio moderno come concezione. Se non dovesse essere fattibile il progetto di un nuovo impianto sportivo, si potrebbe pensare di ammodernare la ‘Favorita’, cercando di farla diventare proprietà della Società", le sue parole riprese da TuttoPalermo.net.