Palermo, Ponte: "Io nuovo presidente? È possibile"

© foto di Federico De Luca

Antonio Ponte, proprietario del fondo Raifin, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della trattativa in corso per quanto riguarda l'acquisizione del Palermo. Il dottor Ponte ha analizzato la trattativa: “Vorrei ribadire una cosa, io non sono un intermediario. Sono direttamente interessato a portare un fondo che io rappresento e che mi vuole vedere dentro la società. All'interno della società vogliono un garante, dunque sarò io a farne parte attivamente. Diventare presidente? Possibile, abbiamo questo accordo. Potrei diventare presidente”.