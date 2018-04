Palermo, Posavec assente causa influenza. Differenziato per tre

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Seduta d'allenamento mattutina per il Palermo, che ha iniziato oggi il percorso d'avvicinamento al match di martedì sera contro il Cittadella. I rosanero scesi in campo contro la Cremonese hanno svolto, al ''Renzo Barbera'', un lavoro rigenerante. Il resto del gruppo, invece, ha effettuato i consueti lavori di attivazione seguiti da torelli e da una sessione di tiri in porta. La seduta è stata conclusa da partite a tema.

Allenamento differenziato programmato per Norbert Balogh, Mato Jajalo e Przemyslaw Szyminski. Riatletizzazione e lavoro con i fisioterapisti per Giuseppe Bellusci. Fisioterapie per Slobodan Rajkovic. Josip Posavec è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. Lo riporta il sito ufficiale dei siciliani.