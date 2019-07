© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Continua la battaglia di Walter Tuttolomondo e della Arkus Network per il reintegro del Palermo nel prossimo campionato di Serie B. Come riporta Mediagol.it, infatti, la proprietà del club rosanero avrebbe presentato, entro il termine ultimo delle ore 19 di oggi, il ricorso contro la decisione della Covisoc avversa alla partecipazione dei siciliani dal prossimo campionato cadetto. Depositato anche l'assegno da 15mila euro necessario per il completamento della domanda.