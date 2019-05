Palermo, prevista per lunedì la ripresa degli allenamenti. Parlerà Bellusci

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo la partita di oggi contro l'Ascoli, il Palermo tornerà in campo nella giornata di lunedì. I rosanero sosterranno una seduta di allenamento a porte chiuse. Sarà il difensore rosanero Giuseppe Bellusci il protagonista della conferenza stampa di lunedì, in programma alle 13.45 al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco. L'accesso all'impianto militare sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell'Informazione regolarmente accreditati per la stagione in corso.