Potrebbe clamorosamente arenarsi la pista Preziosi per il Palermo. Secondo quanto riportato questa mattina da La Repubblica il numero uno dei Genoa sarebbe poco convinto dell'operazione viste tutte le difficoltà che si stanno incontrando oltre che della prospettiva di dover gestire due club professionistici del calibro di rosanero e rossoblu. Chi invece è tornato a farsi nuovamente sotto per il Palermo è Raffaello Follieri, imprenditore pugliese che già nelle scorse settimane si era fatto avanti per il club.