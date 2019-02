© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del primo tempo di Perugia-Palermo, George Puscas, autore del gol che sta decidendo il match, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Ho avuto la sensazione che la palla sarebbe arrivata lì e non mi sono sbagliato. Non dobbiamo mollare, la partita è tosta, ci sono ancora 45 minuti da giocare. Sarà un secondo tempo difficile perché entrambe le squadre vogliono far gol e vincere la partita".