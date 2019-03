Fonte: TuttoPalermo.net

Anche George Puscas ha partecipato al festival del gol messo in scena dal suo Palermo, che ha battuto 4-1 il Carpi nella sfida della domenica pomeriggio di Serie B. A fine partita l'attaccante rumeno ha così parlato in zona mista: "Sono contento per i tre punti. Da ora tutte le partite e i punti che prenderemo saranno molto importanti per il finale di campionato. Noi puntiamo al primo posto, se punti in alto devi vincere e fare punti per andare in Serie A. Le partite possono cambiare dagli episodi. Loro hanno fatto gol e poi forse c'è stato un calo di qualche minuto ma ci siamo ripresi e abbiamo fatto bene. Foschi? Il direttore è molto molto vicino a noi e sono contento di questa vicinanza. Dopo il gol l'ho visto e l'ho chiamato per abbracciarlo perché è importantissimo in questo finale di campionato, ci dà una grandissima mano anche a livello di società quindi è molto importante che ci stia vicino. Ora la nazionale e poi si pensa subito alla partita con il Cosenza”.