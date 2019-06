Palermo, quale futuro? Ferrero pronto in caso di mancata iscrizione alla B

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I tifosi del Palermo vivono ore concitate, in attesa di conoscere il destino della formazione rosanero. Qualora la formazione siciliana non dovesse iscriversi al prossimo campionato di Serie B - fa sapere Sky Sport - il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero sarebbe pronto a far rinascere il calcio in città come in passato hanno fatto De Laurentiis (a Napoli prima e a Bari poi) e Lotito a Salerno.

Primi contatti. Il numero uno della Società blucerchiata avrebbe già avviato dei contatti con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Una eventuale proposta per far ripartire il calcio a Palermo, come gli altri possibili interessamenti, verrà valutata proprio dal primo cittadino.