Palermo, Rajkovic: "Infortunio con l'Ascoli non grave. Buon lavoro"

Alla vigilia del match in casa della Virtus Entella Slobodan Rajkovic ha parlato dalle colonne de Il Giornale di Sicilia sul momento del Palermo: "“Per fortuna l’infortunio patito contro l’Ascoli non è stato grave. Bordon è arrivato qui quando già ero infortunato, abbiamo parlato e lui mi ha detto che dipendeva solo da me. Insieme ai medici e ai fisioterapisti abbiamo fatto un buon lavoro. Il primo intervento l’ho subito in Belgio, da solo, e ho vissuto momenti difficili. Dopo il secondo intervento ho portato la mia famiglia con me e da lì è andata molto meglio, perché mi hanno aiutato quando le cose andavano male. Vedere i bambini sorridere e cercarti di continuo, questo è servito per ritrovare la forza. Anche quando non potevo stare in piedi, giocavo con loro stando seduto".