Palermo, Rajkovic: "La sconfitta di Parma non fermerà la nostra corsa"

© foto di Cettina Pellitteri/TuttoPalermo.net

Il difensore del Palermo Slobodan Rajkovic intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo primo gol in rosanero e tornato sulla sconfitta del Tardini: “Non si può essere felici dopo aver perso una gara e a ogni modo più che per il gol sono soddisfatto di aver giocato 270 minuti in otto giorni. Continuo a lavorare duramente per raggiungere il top della forma e recuperare il tempo perduto. - continua Rajkovic – La sconfitta col Parma brucia parecchio per come è arrivata, ma non voglio soffermarmi sugli episodi arbitrali visto che ha già detto tutto Zamparini. Credo che rivedendo le immagini ognuno possa trarre le giuste conclusioni, questo passo falso quindi non interromperà la nostra corsa verso la A”.