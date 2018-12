© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il difensore del Palermo Slobodan Rajkovic. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Infortuni? Non mi sono mai dato una spiegazione, ho lavorato sempre da professionista, penso siano state soltanto sfortuna e casualità. Oggi però mi sento realmente molto sicuro. Ora abbiamo più rabbia dell’anno scorso, meno paura. Entriamo un campo con un solo risultato in testa, senza pensare a quello che può succedere. Stellone in questo è stato fondamentale. I gol? Sono solo il frutto di quello che facciamo, lavoriamo tanto sulle palle inattive, Stellone e il suo staff hanno portato buone idee e noi le mettiamo in pratica. Io decisivo? Non penso di esserlo, ma se posso dare una mano, lo faccio volentieri“.