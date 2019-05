© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo la sentenza con la quale il TFN ha sancito la retrocessione d'ufficio del Palermo in Serie C il presidente del club rosanero Alessandro Albanese ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle colonne di GianlucaDiMarzio.com: "Una sentenza incomprensibile. Stiamo già proponendo l'Appello per dimostrare la capitalizzazione del gruppo che ha acquistato il Palermo e gli imprenditori vicini che hanno rilevato la società. Dimostreremo che se si pensa di fare un danno irrisorio in realtà questo è superiore, un danno fatto non solo alla società, ma all'intera città, ai tifosi ed ai colori. Questa città non merita la Serie C, se fosse stato fatto qualcosa di grave l'avrei capito. Ho già sentito la famiglia Tuttolomondo, sono più carichi di prima ed hanno la voglia e la volontà di dimostrare la solidità del gruppo"