Palermo, riatletizzazione per Nestorvski. Cure per Coronado e Struna

Fonte: palermocalcio.it

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha iniziato oggi il percorso d'avvicinamento alla gara di sabato pomeriggio contro il Cesena. I rosanero scesi in campo contro la Ternana hanno svolto, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da lavoro atletico. Il resto del gruppo, invece, ha svolto lavori di attivazione seguiti da un'esercitazione tecnico-tattica e da una partita in porzione ridotta del campo. La seduta è stata conclusa da un lavoro a secco. Ilija Nestorovski ha svolto attività di riatletizzazione e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Lavoro con i fisioterapisti per Andrea Accardi, Giuseppe Bellusci, Igor Coronado ed Aljaz Struna.