© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

La nuova dirigenza inglese del Palermo ha piazzato il primo colpo di mercato. Si tratta di Niklas Gunnarsson, difensore norvegese classe ‘91 che si legherà al club siciliano fino al 2020. A confermarlo è il presidente Clive Richardson ai microfoni di Mediagol.it: “Posso confermare che Niklas si è unito alla squadra, siamo molto contenti di aver acquistato un calciatore così professionale e sentiamo che sarà un eccellente rinforzo per la squadra. - spiega il numero uno rosanero - In un momento come questo in cui cerchiamo risorse aggiuntive nella nostra corsa per raggiungere il nostro obiettivo, ossia quello di ritornare in Serie A“. Dopo queste parole si attente la nota del Palermo per ufficializzare l'arrivo dello scandinavo.