Palermo, Richardson: "Credevamo che la company avesse 30 milioni"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Spazio alle parole di Clive Richardson, presidente dimissionario del Palermo, sulle pagine dell’edizione siciliana de La Gazzetta dello Sport, con l’imprenditore inglese che fa il punto sul caos societario in casa rosanero: “È con profondo rammarico che mi sono dimesso da presidente dell’US Città di Palermo, con effetto immediato. Sono entrato in questo affare ad inizio dicembre, come consulente di Corrado Coen, Emanuele Facile e della loro squadra. Col mio gruppo, la Global Futures Sport, ci siamo occupati della due diligence assieme ad un gruppo di investitori, guidati da Coen e Facile. - continua Richardson - Mai però coinvolti sul versante finanziario, credevamo sin dal principio che la company avesse oltre 30 milioni di sterline versati da diversi investitori e avesse quindi capitali sufficienti per rilevare il Palermo. Non saremmo mai entrati se non avessimo avuto garanzie. Nonostante i nostri sforzi, non ci è stato permesso di completare la due diligence, non siamo mai stati presi in considerazione e non siamo stati ripagati per il lavoro svolto. Personalmente ci ho rimesso pure le spese”.