© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Clean Richardson, Ceo del gruppo che ha acquisito il Palermo, ha parlato in conferenza dallo stadio Barbera. "Negli ultimi sei mesi abbiamo cercato opportunità in tutto il mondo, siamo stati noi a cercare il Palermo. Per noi è una grande opportunità".

Qual è il nome del nuovo proprietario del Palermo? "Non si tratta di un solo proprietario, al momento non possiamo comunicare l'intero organigramma. Sarà comunicato in seguito, ma sottolineo il fatto che non c'è un singolo proprietario".

Figurerà una società proprietaria del club? "Sì", risponde Richardson.