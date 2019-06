Palermo, rinviato a domani il CdA. Appuntamento alle ore 12

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Rinvio in casa Palermo per il CdA programmato per oggi. Secondo quanto riportato da MediaGol.it il club rosanero ha deciso di spostare il Consiglio d'Amministrazione alle 12 di domani, appuntamento dal quale emergerà il punto della situazione per il destino del club.