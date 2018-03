Palermo, Rispoli: "Abbiamo tutte le potenzialità per poter tornare in A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale del Palermo Andrea Rispoli ha parlato così ai microfoni di Sky dal capoluogo siciliano: "Abbiamo tutte le potenzialità per poter tornare in Serie A, io sono felice di aver fatto cinque gol, manca solo la promozione. Ho trovato l'amore qui? Non mi posso lamentare, difficile chiedere di più".